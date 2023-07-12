ВСУ разбили российские войска в районе Авдеевки 12.07.2023, 9:39

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Россияне отступили на север от города.

Украинские защитники продолжают уничтожать вражеские позиции на Бахмутском направлении. ВСУ ведут успешные бои в районе Клещеевки, Берховки и Курдюмовки. При этом российские военные блогеры заявляют, что армия Путина все еще контролирует одну из тактически значимых высот в районе Клещеевки.

Аналитики из Института изучения войны (ISW) озвучили картину боев на Бахмутском направлении.

Спикер Восточной группировки войск Украины Череватый заявил, что все главные высоты в районе Бахмута контролируют силы ВСУ. Российские блогеры подтвердили постоянные атаки ВСУ в районе Клещеевки. При этом они же утверждают, что снизилась активность в районе Раздоловки.

На кадрах с геолокацией от 11 июля видно, как ВСУ отражают атаки вражеской армии в районе Орехово-Васильевки. А вот прокремлевские каналы пишут, что армия РФ сумела провести успешную контратаку в районе Берховки, однако потерпела поражение в районе Дуброво-Васильевки.

Кадыров признался, что его «Ахмат» воюет против ВСУ в районе Клещеевки вместе с 4-й мотострелковой бригадой. Также накануне российская армия пошла на штурм позиций ВСУ на линии Авдеевка — Донецк. На кадрах с геолокацией видно, как армия РФ отступила на север от Авдеевки после неудачного штурма. Более того, они оставили на поле боя раненого, который решил покончить с собой.

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