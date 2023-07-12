ВСУ пошли в наступление и разбили россиян на двух направлениях под Бахмутом
- 12.07.2023, 10:21
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Украинская армия закрепилась на новых рубежах.
Украинские защитники продолжают наступление на трех направлениях фронта, в том числе на двух участках вблизи Бахмута. Однако оккупанты активно обороняются и стягивают резервы.
Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона.
Силы обороны продолжают вести наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.
«На Бахмутском направлении наши войска продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут. На направлениях Белая Гора - Андреевка и Белая Гора - Курдюмовка имели кое-где успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Наши воины наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы», - отметил Ковалев.
По его словам, враг оказывает мощное сопротивление вблизи Бахмута, перемещает войска и применяет резервы.
Кроме того, украинские защитники продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Российские оккупанты активно применяют здесь резервы, несут значительные потери. На указанных направлениях продолжаются тяжелые бои.
Ситуация на фронте
Напомним, украинские с начала лета ужесточили наступательные операции в Запорожской и Донецкой областях. Украинским военным удалось освободить до десятка населенных пунктов. Однако в ответ оккупанты активизировали атаки возле Авдеевки, Марьинки и Лимано-Купянском направлении.
Так, аналитики ISW отмечают, что ВСУ контролируют все высоты вокруг Бахмута и продвигаются на юге Украины.