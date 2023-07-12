СМИ: Пригожин впервые озвучил мотив военного бунта против Кремля 12.07.2023, 11:18

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Глава ЧВК «Вагнер» рассказал об этом своему окружению.

Человек из близкого окружения Евгения Пригожина рассказал журналистам, что глава ЧВК пояснил военный мятеж нервным срывом.

Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин якобы объяснил своему окружению решение идти на Ростов-на-Дону и Москву потерей психического равновесия.

На вопрос, что это было, он якобы ответил своим сотрудникам так: «Психанул». Об этом рассказал изданию «Проект» человек из близкого окружения Пригожина.

Похожую версию спустя несколько дней после мятежа выдвинула и главред RT, пропагандистка Маргарита Симоньян.

Перечисляя версии мятежа Пригожина, она сказала, что он мог «просто психануть»: «Конечно, у людей, которые возвращаются из зоны боевых действий, это тоже не секрет, меняется психотип и меняется психологическое состояние».

Спустя три недели по-прежнему остаются серьезные вопросы к тому, что произошло 23 и 24 июня. Путин назвал события этих дней «вооруженным мятежом», а его руководителей – «предателями».

Но это не помешало ему встретиться с командирами ЧВК «Вагнер» 29 июня в Кремле.

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