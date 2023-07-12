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Польской журналистке запретили въезд в Беларусь

  • 12.07.2023, 11:30
Польской журналистке запретили въезд в Беларусь
Иллюстративное фото

На пять лет.

Корреспондентку польского информационного агентства РАР Юстыну Прус не пустили в Беларусь и вручили уведомление о запрете на въезд в нашу страну на пять лет. Об этом сообщает РАР.

«Документ, информирующий о запрете въезда, вручили журналистке пограничные службы. Он информирует о запрете въезда на пять лет, изданном КГБ», – говорится в сообщении агентства.

В уведомлении не названы причины принятия решения о запрете въезда.

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