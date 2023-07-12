Польской журналистке запретили въезд в Беларусь
- 12.07.2023, 11:30
На пять лет.
Корреспондентку польского информационного агентства РАР Юстыну Прус не пустили в Беларусь и вручили уведомление о запрете на въезд в нашу страну на пять лет. Об этом сообщает РАР.
«Документ, информирующий о запрете въезда, вручили журналистке пограничные службы. Он информирует о запрете въезда на пять лет, изданном КГБ», – говорится в сообщении агентства.
В уведомлении не названы причины принятия решения о запрете въезда.