В «Новинках» Полина Шарендо-Панасюк отказалась разговаривать с врачами и принимать лекарства

В «Новинках» Полина Шарендо-Панасюк отказалась разговаривать с врачами и принимать лекарства4
- 12.07.2023, 12:03
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В итоге «экспертиза» была прервана.
Политзаключенная и активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина Шарендо-Панасюк фактически сорвала проведение принудительной судебно–психиатрической «экспертизы» в «Новинках», на которую ее этапировали из Речицкой колонии.
Об этом сайту Charter97.org рассказал ее муж Андрей Шарендо:
— Находясь в Минске в СИЗО №1 на Володарского, Полина успела передать весточку на свободу. Из нее стало известно, что во время процедуры прохождения так называемой судебно–психиатрической экспертизы в «Новинках» Полина полностью отказалась принимать любые лекарства и разговаривать с врачами.
На нее сначала попытались оказать психическое и физическое давление. На некоторое время ее лишили еды. Но в конце концов они поняли, что ничего от Полины не добьются. В итоге экспертиза была прервана, можно сказать, не начавшись.
Фактически хватило 3-4 дня, чтобы они поняли, что сделать с женой ничего не получится. После этого завертелись другие процедуры. Полину экстренно вывезли из «Новинок» и спецэтапом доставили на «Володарку».
Буквально через день, в прошлую пятницу, ее также экстренным этапом вывезли из СИЗО на Володарского в направлении Гомеля. Конечным пунктом ее назначения должна быть Речицкая колония №24, где она содержалась до этого.
Полина сообщает, что такая спешка связана с тем, что ее экстренно собираются судить по 411-ой статье («злостное неповиновение администрации исправительного учреждения» — прим.). Жене грозит до двух лет новых истязаний.
Полина, как рассказывает ее муж, 6 августа должна была бы выйти за свободу, срок ее заключения подходит к концу:
— Чтобы формально выдержать процедуры, им нужно снова судить ее в течение 2-3 недель по ускоренной программе.
Поэтому, к сожалению, в ближайшее время над Полиной проведут очередное судилище. Я призываю всех дипломатов, которые остаются в Беларуси посетить это судилища.
Нельзя допустить, чтобы Полину и дальше без всяких оснований держали в заключении в пыточных условиях.