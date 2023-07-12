Главное последствие путча Пригожина 1 Леонид Невзлин

12.07.2023, 12:43

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Леонид Невзлин

Главнокомандующий оказался беспомощен и вообще сбежал.

У путча Пригожина уже много последствий для внутренней политики в РФ. И одно из них – серьезное ослабление влияния Путина на его же собственных силовиков. Слишком велико разочарование среди так называемых «элит» их предводителем. Главнокомандующий оказался беспомощен, слаб и вообще сбежал поначалу от мятежников в Питер. То есть, это совсем не тот человек, кто имеет и силу, и волю, и решимость действовать и держать в подчинении всех тех предводителей кланов и более мелких мафиози, которых наплодилось за двадцать лет существования мафиозного государства. Если бы у дедушки были яйца… Но именно их в нужный момент не оказалось.

Что из этого следует? На фоне распространившегося в РФ клинического патриотизма то здесь, то там будут возникать желающие пойти «спасать Россию». От кого угодно – от НАТО до самого Путина. Одновременно те, кто считают себя «профессионалами» среди силовиков будут вынуждены все чаще принимать решения без согласия Кремля. Ведь тамошний сиделец не вышел ни умом, ни силой и скрывать это уже стало невозможно.

Путин долгое время выполнял роль арбитра, разводя и разруливая интересы своего окружения. Путч Пригожина высветил прогрессирующую профнепригодность Путина в этом качестве. При слабом разводящем главным способом разрешения конфликтов в РФ становится физическое устранение друг друга или посадки в тюрьму. Все это – без суда и следствия, разумеется. Тем более, что уже многим там стало понятно, что есть удобная возможность списать что угодно на украинские спецслужбы.

Леонид Невзлин, t.me

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