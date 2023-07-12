Россияне признали, что попали в «мешок» под Бахмутом 12.07.2023, 13:28

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ВСУ ведут наступление и окружают их с двух направлений.

Российские военные пропагандисты признают серьезные проблемы в районе Бахмута, где ВСУ продолжают контрнаступление к северу и югу от населенного пункта, сообщает dialog.ua.

Telegram-канал WarGonzo Z-военкора Семена Пегова сообщает, что подразделения украинской армии при поддержке артиллерии продолжают наступление на Андреевку и Клещеевку.

Более того, российская сторона сообщает, что ВСУ перехватили инициативу у Берховки к северу от Бахмута и вернули утраченные ранее позиции.

При этом ВС РФ попытались предпринять контратаку в направлении Григоровки, однако она провалилась.

По данным украинских военных, оккупационная армия РФ фактически находится в огневом мешке в Бахмуте, поскольку ВСУ контролируют все входы и выходы из города.

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