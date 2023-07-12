В Новой Зеландии нашли древнейшего пингвина 1 12.07.2023, 13:47

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Ему три миллиона лет.

Ученые в Новой Зеландии в ходе исследования обнаружили два окаменелых черепа, принадлежавших древнейшему виду пингвинов — пингвину Уилсона (Eudyptula wilsonae). Результаты работы публикует The Journal of Paleontology.

Черепа были найдены в формации Тангахо на острове Северный в Новой Зеландии. По подсчетам исследователей, найденным останкам около 3 миллионов лет.

Черепа, принадлежавшие взрослой и молодой особям, как по размеру, так и по форме похожи на маленьких пингвинов (Eudyptula minor), иначе известных как корора (Kororā). Это самый маленький живой вид пингвинов на Земле.

Других костей птиц ученые не нашли, поэтому их точные размеры не удалось установить. Эксперты полагают, что размеры морских птиц совпадали (или были меньше) с размерами современных малых пингвинов, которые имеют рост около 30 сантиметров и весят не более 1,5 килограмма.

Малый пингвин Уилсона назван в честь орнитолога Керри-Джейн Уилсон (Kerry-Jayne Wilson), которая занималась исследованием морских птиц и работала над сохранением прибрежных местообитаний в Новой Зеландии.

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