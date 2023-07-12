Стали известны обстоятельства суицида силовика из Кобринского РОВД 22 12.07.2023, 13:56

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Журналисты узнали новые подробности.

Заместитель начальника уголовного розыска Кобринского РОВД майора милиции Дмитрий Демчик покончил с собой после конфликта с женой, пишет сайт euroradio.fm.

По словам источников, проблем по службе у Демчика не было, он считался «на хорошем счету», имел перспективы получить повышение в должности. Но отношения в семье разладились. Очередная семейная ссора произошла в субботу 8 июля 2023 года.

Во время выяснения отношений Демчик заявил жене, что если она не перестанет его «доставать», то он повесится. Женщина отреагировала на это словами, что, если он мужик, то должен сдержать слово, поэтому пусть идёт и вешается. В итоге Дмитрий пошёл в гараж и повесился. Дмитрию Демчику было 38 лет, у него осталось четверо малолетних детей.

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