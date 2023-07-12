Попытка Шойгу реабилитироваться закончилась громким провалом 2 Александр Коваленко

12.07.2023, 14:02

8,036

В России прозвучало презабавнейшее заявление.

В то время как вчера все внимание было уделено саммиту НАТО в России прозвучало презабавнейшее заявление.

Так, потомственный оленевод, Сергей Шойгу заявил, что с 4 июня ВСУ якобы потеряли, в ходе «провалившегося» наступления, 1200 танков. 1200... танков. Тысячу двести...

Очевидно, что Шойгу пытается после пригожинского перформанса всячески реабилитироваться, продемонстрировать свою полезность и профессионализм. Но как и свойственно оленеводу, делает все через...

С одной стороны он активизирует ГВ «Запад», с другой, выдает победоносную статистику на уровне сюра.

До полномасштабного вторжения в Украину на вооружении ВСУ было менее тысячи танков. Согласно верифицированным данным СОУ потеряли по состоянию на сегодняшний день 558 танков. Из них, 352 уничтожено, 66 повреждено, 140 захвачено. При этом 545 танков мы затрофеили у РОВ, а 575 получим от союзников.

Ранее, Bloomberg уже публиковал непрофессиональный материал, в котором заявил, что у Украины танков больше чем у России, основывая свою статистику на трофеях, значительная часть из которых не боеспособные и требуют ремонта. Кроме того, 575 танков от союзников мы не все еще получили.

Но, видимо, Шойгу прочитал статью Bloomberg, или ему прочитали и решил, что если у Украины есть 1500 танков, то с 4 июня можно нарисовать 1,2 тыс танков. А знаете, что самое интересное?

По версии Шойгу, если верить его заявлением, это было одно из величайших танковых сражений!

Российская пропаганда любит рефлексировать на «Битву под Прохоровкой», так там суммарно с обеих сторон было потеряно 400 танков. В ходе операция «Блюкот» суммарно было потеряно 346 танков. Варшавская битва - 500. Дебреценская операция - более 500. Лепельский контрудар - около 1 тыс!

Российская пропаганда неделю крутила по всем каналам с разных ракурсов пару подбитых Leopard-2, один и тот же подбитый Т-64 подбивали по несколько раз для количества, использовали кадры провального форсирования Сиверского донца, выдавая БМП-2 за Abrams.

И вот, ведущий и бессменный на любых переправах оленевод, решает подытожить события июня и первой трети июля, выдавая на-гора одну из выдающихся танковых битв в современной истории войн и конфликтов. 1200 танков... Самое время готовить дырку на кителе под очередную «звезду героя».

Александр Коваленко, t.me

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».