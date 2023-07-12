Тело Алеся Пушкина передали родственникам 2 12.07.2023, 14:14

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Убитого лукашистами политзаключенного сегодня привезут в деревню Бобр.

Тело политзаключенного художника Алеся Пушкина отдали родственникам, сегодня его привезут в деревню Бобр, где он жил, рассказал «Радыё Свабода» осведомленный источник.

57-летний художник и политзаключенный Алесь Пушкин скончался 11 июля в реанимации гродненской больницы в бессознательном состоянии.

У него была прободная язва, ему вовремя не помогли в тюрьме.

«Пушкина привезли в больницу фактически при смерти. У него был развит перитонит, было септическое состояние и полиорганная недостаточность. Если сказать простым языком, у него была дырка в желудке. Практически не было шансов на спасение», — рассказал источник изданию «Мост».

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