«Пропала связь с сотнями политзаключенных» 3 12.07.2023, 14:57

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Жодинская тюрьма

Фото: svaboda.org

Муж узницы совести бьет тревогу из-за ситуации в белорусских тюрьмах.

Вчера, 11 июля, в реанимации Гродно умер политзаключенный, известный художник Алесь Пушкин.

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шарендо, который лично был с ним знаком, рассказал сайту Charter97.org, что означает личность Пушкина для Беларуси, а также что мы можем сделать, чтобы героев-политзаключенных перестали убивать.

— Я познакомились с Алесем Пушкиным в 2007-ом году во время фестиваля в Орше, который проходил на Крапивенском поле в честь битвы 8 сентября. Алесь был одним из его основателей. В те годы это был один из первых фестов, который лукашисты полностью разогнали, не дав его провести. Я своими глазами тогда видел, как Алесь Пушкин шел прямо на кордоны милиции.

Для него Беларусь всегда была на первом месте. Стоит отметить, что именно Алесю Пушкину мы должны быть благодарны за то, что он повысил наше белорусское самосознание. Именно он одним из первых стал открыто праздновать День Воли 25 марта, а 8 сентября — День белорусской воинской славы. Без него эти даты могли бы остаться обычными числами в календаре.

Жизнь Алеся Пушкина не была простой. Он воевал в Афганистане, был первым белорусским политзаключенным. Ведь за празднование Дня Воля в 1989-ом году его первый раз и бросили за решетку. Он был не только художником, но и человеком, который внес неоценимый вклад в современную культуру и историю.

— Уже более 150 дней нет вестей от Николая Статкевича, никто не знает, что с Виктором Бабарико, Игорем Лосиком, Марией Колесниковой. Почему режим прячет политзаключенных?

— Загнанный в угол режим взвинчивает ставки. Даже те санкции, что уже введены, работают. Экономика хромает, многие предприятия находятся на грани закрытия. Взять тот же «Беларуськалий». Да, где-то удается обойти санкции, но с большим трудом, и это требует все больших финансовых вложений. Единственное оружие, которое осталось у Лукашенко, — это шантаж. Вот он и шантажирует Запад жизнями людей.

Жизни наших героев-политзаключенных, моей жены Полины Шарендо-Панасюк в том числе, находятся в опасности, потому что Лукашенко пойдет на все для шантажа Запада. Через родственников политзаключенных он хочет донести меседж, что если не будет уступок, то он будет мучить и убивать, калечить людей в тюрьмах.

То, что о Статкевиче, Бабарико, Колесниковой многие месяцы нет новостей,— это вершина айсберга. Я общаюсь с многими родственниками политзаключенных и могу сказать, что сотни из них не получают вестей от родных месяцами, а в некоторых случаях доходит до года. Люди боятся об этом говорить, чтобы не стало еще хуже их родным. К сожалению, мы видим, что ситуация и так только ухудшается. Людей сотни суток держат в карцерах, ШИЗО, поэтому нужно действовать, а не мириться с этим.

— Есть ли связь между тем, что более года нет санкций и усилившимся давлением на политзаключенных?

— Безусловно, мы видим, что страны Запада находятся в пограничном состоянии. На это повлияла и война в Украине. Мировые политики почему-то думают, что Лукашенко не участвует в войне и хотят каким-то способом удержать его от прямого участия. Но ведь Лукашенко с самого первого дня участвует в войне! Территория Беларуси использовалась для нанесения ударов по Украине, перемещения российских войск и стала плацдармом для наступления на Киев.

Это факты, но западные политики почему-то закрывают на них глаза. Им главное, чтобы армия Беларуси не участвовала в войне в Украина напрямую. Но стоит понимать, что белорусская армия настолько слаба, что ее участие вообще ни на что не повлияет. Лукашенко же, благодаря заблуждениям мировых политиков, пользуется тем, что может на них давить через судьбы политзаключенных.

К сожалению, Запад идет у него на поводу. Мы видим, что санкции действительно перестали вводиться и нет контроля за исполнением тех, которые введены. Контрабандными способами Лукашенко и дальше продолжает торговлю со странами Запада. На черный рынок Европы каким-то образом попадают и белорусские сигареты, и нефтепродукты, и тот же калий через другие страны. Это просто издевательство над всеми человеческими ценностями, когда Европа закрывает на это глаза и мирится с ситуацией.

— СМИ опубликовали имена и фамилии тех, кто судил Пушкина. Как вы считаете, есть ли смысл в публикации имен тех, кто причастен к репрессиям. Влияет ли это на ситуацию?

— Конечно, все имена, фамилии, а также фото прислужников Лукашенко, чьи руки в крови, должны быть известны общественности. Нужно понимать, что нас действительно большинство. В Беларуси 95% населения ненавидит Лукашенко.

Не секрет, что такое опубличивание действует. Эти люди становятся изгоями в обществе. Вспомним случай, который произошел на днях. Стало известно, что один из высокопосталенных милиционеров Кобрина покончил с собой.

Все эти люди с нечистой совестью и руками в крови должны понести наказание перед законом, а пока это невозможно — перед обществом.

— Какие санкции сегодня нужны, чтобы политзаключенных прекратили убивать?

— Большинство действующих санкций были введены не из-за того, что Лукашенко калечит и убивает политзаключенных, а по другим причинам. Сейчас же, когда смерти политзаключенных участились и стали (как бы это кошмарно не звучало) обыденностью, то мы и мировые политики не должны закрывать глаза на это. Когда они закрывают глаза, то просто способствуют дальнейшим убийствам.

Я, муж политзаключенной, бью тревогу и говорю, что жизнь наших родных в опасности. Чтобы это прекратить, нужно сделать режим Лукашенко полным изгоем, полностью закрыть границы как для пассажирского, так и для грузового транспорта. Должны быть исключения для белорусов, выезжающих по гуманитарным визам.

Должны быть прекращены культурные и спортивные связи со всеми, кто связан с режимом. Призываю власти стран ЕС начать и процедуру ареста госимущества Беларуси и олигархов, которые связаны с режимом Лукашенко.

Должны быть прекращено и любые дипломатические отношения с режимом. Белорусские дипломаты должны быть высланы, а на имущество посольств наложен арест. На это все нужна только политическая воля.

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