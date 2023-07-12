Глава российской СВР рассказал о тайных переговорах с ЦРУ после мятежа Пригожина 1 12.07.2023, 16:19

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Сергей Нарышкин

Телефонный разговор длился около часа.

Глава ЦРУ Ульям Бернс связался с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным после вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Телефонный разговор состоялся в конце июня и длился «около часа», рассказал Нарышкин.

При этом, по его словам, «события 24 июня», когда наемники Пригожина захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону и объявили марш на Москву, были в большей степени предлогом для звонка.

Два разведчика якобы обсуждали ситуацию в Украине.

О телефонном разговоре Бернса с Нарышкиным ранее сообщила The Wall Street Journal. По данным издания, директор ЦРУ сообщил своему российскому коллеге о непричастности США к мятежу ЧВК «Вагнер». Официально в Белом доме отказались комментировать сообщения об этом разговоре, заявив, что не хотят вдаваться в подробности «отдельных политических дискуссий».

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