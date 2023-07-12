Друг Алеся Пушкина: На свободе у него не было прободной язвы, он был здоров 2 12.07.2023, 16:50

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Алесь Пушкин

Что написано в документах о смерти художника?

«Радыё Свабода» поговорило с другом умершего политзаключенного Алеся Пушкина Яноком Ковзелем о том, что известно об обстоятельствах смерти и прощании с художником.

Как рассказал доктор естественных наук Янок Ковзель, причина смерти Алеся Пушкина пока неизвестна. Ни устно, ни письменно ответственные учреждения (гродненская тюрьма и больница скорой помощи в Гродно) не сообщили этой информации близким.

Патологоанатомическое исследование тела Пушкина должны были делать 12 июля в полдень, но провели его раньше — в ночь на 12 июля. Почему так сделали, неизвестно. В протоколе вскрытия написано, что причина смерти неизвестна, рассказал Ковзель.

Он подтвердил, что Алесь Пушкин поступил в больницу скорой помощи в Гродно в бессознательном состоянии в ночь с 10 на 11 июля. В его медицинской карточке не было никаких контактов родных, поэтому медики не сразу смогли связаться с родственниками.

«Ему делали срочную операцию, но известно, что шансов было немного. Она почти ничего не решала. Во время операции у него останавливалось сердце. Его реанимировали (и сердце заработало - прим.). Потом сердце снова остановилось, и спасти его не смогли», — рассказал Ковзель.

По его информации, Алесь Пушкин умер примерно в полдень 11 июля.

В последнем письме, присланном недавно на свободу, политзаключенный написал, что потерял 22 килограмма. Раньше весил 102, а стал весить 80. Художник сообщил, что его перевели в другую камеру. К тому же он рассказал, что застудил поясницу, и просил прислать ему шерстяной пояс.

Перед заключением Алесь Пушкин был здоров, не имел никаких заболеваний, уточнил его друг. Ковзель убежден, что на свободе у Пушкина не было язвы, о которой написали СМИ. Согласно им, Алесь Пушкин поступил в Гродненский госпиталь с воспалением брюшной полости и сепсисом, вызванными прободной язвой.

Тело должны привезти в родную деревню Бобр 12 июля около 21:00. Попрощаться с художником можно будет утром 13 июля у него дома в Бобре.

Похоронная служба в бобрской церкви начнется, предварительно, в 12:30. Скорее всего его похоронят на кладбище в Бобре рядом с предками, согласно его воле.

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