закрыть
12 июля 2023, среда, 18:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Генерал Суровикин задержан российской контрразведкой

7
  • 12.07.2023, 17:35
  • 11,180
СМИ: Генерал Суровикин задержан российской контрразведкой
Сергей Суровикин

По факту ему пока не предъявлено никаких обвинений.

Генерал Сергей Суровикин задержан контрразведкой РФ без предъявления обвинений, сообщает российское издание «Верстка».

По данным источников издания, замкомандующего войсками РФ в Украине допрашивают по подозрению в причастности к организации мятежа главаря ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина, но по факту ему пока не предъявлено никаких обвинений.

Суровикин не появляется на публике с момента мятежа ЧВК «Вагнера».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ответ на убийство Алеся Пушкина: как остановить Лукашенко
Ответ на убийство Алеся Пушкина: как остановить Лукашенко Наталья Радина
Это сигнал для Путина
Это сигнал для Путина Петр Олещук
Коллеги с планеты Нибиру
Коллеги с планеты Нибиру Ирина Халип
Три цели вооруженного мятежа Пригожина
Три цели вооруженного мятежа Пригожина Владимир Горбач