СМИ: Генерал Суровикин задержан российской контрразведкой 7 12.07.2023, 17:35

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Сергей Суровикин

По факту ему пока не предъявлено никаких обвинений.

Генерал Сергей Суровикин задержан контрразведкой РФ без предъявления обвинений, сообщает российское издание «Верстка».

По данным источников издания, замкомандующего войсками РФ в Украине допрашивают по подозрению в причастности к организации мятежа главаря ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина, но по факту ему пока не предъявлено никаких обвинений.

Суровикин не появляется на публике с момента мятежа ЧВК «Вагнера».

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