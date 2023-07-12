СМИ: Генерал Суровикин задержан российской контрразведкой

СМИ: Генерал Суровикин задержан российской контрразведкой7
- 12.07.2023, 17:35
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По факту ему пока не предъявлено никаких обвинений.
Генерал Сергей Суровикин задержан контрразведкой РФ без предъявления обвинений, сообщает российское издание «Верстка».
По данным источников издания, замкомандующего войсками РФ в Украине допрашивают по подозрению в причастности к организации мятежа главаря ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина, но по факту ему пока не предъявлено никаких обвинений.
Суровикин не появляется на публике с момента мятежа ЧВК «Вагнера».