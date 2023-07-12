Олимпийская чемпионка и участница Putin Team Исинбаева переехала жить в Испанию 1 12.07.2023, 18:52

Елена Исинбаева

Также она входила в рабочую группу по поправкам к Конституции, которая позволила обнулить президентские сроки Путина.

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева живет на Тенерифе в Испании. Об этом пишет El Digital Sur со ссылкой на неназванные источники.

Спортсменка, которая была доверенным лицом президента Владимира Путина на выборах 2018 года, проживает в «роскошном комплексе» на острове и ведет скрытный образ жизни.

В 2015 году глава Минобороны РФ Сергей Шойгу присвоил Исинбаевой звание майора, перед этим она заключила пятилетний контракт на службу в российской армии. Спортсменка была назначена на воинскую должность инструктора по легкой атлетике Центрального спортивного клуба армии.

В 2017 олимпийская чемпионка также присоединилась к движению Putin Team, которое создал хоккеист Александр Овечкин. Организация, по его задумке, должна была показывать «сильную и сплоченную Россию». В нее вошли также хоккеист Евгений Малкин и шахматист Сергей Карякин.

В 2020 году Исинбаеву включили в рабочую группу по поправкам к Конституции, которая позволила обнулить президентские сроки Путина.

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