Олимпийская чемпионка и участница Putin Team Исинбаева переехала жить в Испанию

Олимпийская чемпионка и участница Putin Team Исинбаева переехала жить в Испанию1
- 12.07.2023, 18:52
Также она входила в рабочую группу по поправкам к Конституции, которая позволила обнулить президентские сроки Путина.
Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева живет на Тенерифе в Испании. Об этом пишет El Digital Sur со ссылкой на неназванные источники.
Спортсменка, которая была доверенным лицом президента Владимира Путина на выборах 2018 года, проживает в «роскошном комплексе» на острове и ведет скрытный образ жизни.
В 2015 году глава Минобороны РФ Сергей Шойгу присвоил Исинбаевой звание майора, перед этим она заключила пятилетний контракт на службу в российской армии. Спортсменка была назначена на воинскую должность инструктора по легкой атлетике Центрального спортивного клуба армии.
В 2017 олимпийская чемпионка также присоединилась к движению Putin Team, которое создал хоккеист Александр Овечкин. Организация, по его задумке, должна была показывать «сильную и сплоченную Россию». В нее вошли также хоккеист Евгений Малкин и шахматист Сергей Карякин.
В 2020 году Исинбаеву включили в рабочую группу по поправкам к Конституции, которая позволила обнулить президентские сроки Путина.