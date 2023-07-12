Антициклон «Цербер» принес в Европу волну жары из Сахары 12.07.2023, 19:09

4,712

Ученые ждут рекордов.

По всей Европе на этой неделе может распространиться волна тепла, которую уже принес в Италию антициклон из Сахары под названием «Цербер»: как пишет The Daily Mail, температура воздуха поднимется выше +40°C, а на итальянских островах Сардиния и Сицилия может достичь +48°C.

«Это означает, что температура в Средиземноморье в целом приближается к рекордным уровням. Предыдущий рекорд температуры — 48,8°C — был зарегистрирован в сицилийском городе Флоридия 11 августа 2021 года», — напоминает британская газета.

Красный Крест в связи с нарастающей жарой призвал европейцев внимательно следить за самочувствием наиболее уязвимых категорий граждан — детей и пожилых людей, а также не допускать обезвоживания и избегать перегрева, который может привести к тепловому удару.

Президент Итальянского метеорологического общества профессор Лука Меркалли заявил The Guardian, что в течение недели температура «превысит 40°C или 45°C». «Мы могли бы приблизиться к рекорду. В любом случае показатели будут очень высокими», — добавил ученый.

По прогнозам, на которые ссылается Daily Mail, на юге Испании ожидается +45°C, в Греции — до 44°C, на Кипре — 42°C, в Хорватии — 38°C, во Франции — 37°C. Такая жаркая погода на Средиземноморье продержится около двух недель, и больше всего пострадает от нее Италия, уточняет газета.

Накануне, 10 июля, итальянские чиновники выпустили погодные предупреждения для девяти крупных городов материка — Больцано, Флоренции, Фрозиноне, Палермо, Перуджи, Риети, Рима, Турина и Витербо. Daily Mail напоминает, что это будет первая волна жары в Италии в нынешнем году — через несколько месяцев после того, как наводнения унесли в стране жизни десятков людей.

Пришедший из Африки антициклон неслучайно получил название в честь трехголового пса Цербера, который в древнегреческой мифологии охраняет врата подземного мира, заявил газете La Stampa итальянский метеоролог Стефано Росси. «Метафорически три головы обозначают три основные климатические зоны, на которые будет разделена Италия», — пояснил он. По словам специалиста, уровень влажности по всей Италии будет «стремительно расти», а ночные температуры перестанут опускаться ниже 22°C.

В Греции на этой неделе тоже «ожидается изнурительная жара»: так, в северном городе Ларисса температура достигнет 44°C, а в Афинах, по прогнозу Национальной обсерватории, в среду будет 43°C. Эта «волна тепла» продлится шесть дней и достигнет пика в пятницу, но, как пишет Daily Mail со ссылкой на греческих экспертов, за это время могут начаться лесные пожары, подобные тем, что в прошлые годы приводили к человеческим жертвам.

Накануне, 10 июля, правительство Греции провело экстренное совещание, по итогам которого призвало работодателей проследить, чтобы их персонал в ближайшие дни не трудился на открытом воздухе в период с полудня до 17:00.

Ранее Всемирная метеорологическая организация (ВМО) сообщила, что первая неделя июля стала самой жаркой за всю историю наблюдений на планете — как и предшествующий июнь. Ученые объяснили рекордные температуры изменениями климата в сочетании с явлением Эль-Ниньо, которое нагревает поверхностные воды в восточной и центральной частях Тихого океана.

ВМО отмечает, что температурные рекорды устанавливаются и на суше, и в океанах — а это, в свою очередь, «потенциально разрушительно влияет на экосистемы и окружающую среду». «Мы находимся на неизведанной территории и можем ожидать, что по мере дальнейшего развития Эль-Ниньо это воздействие будет продолжаться до 2024 года. Это тревожные новости для всей планеты», — предупредил директор климатической службы организации Кристофер Хьюитт. По словам генсека ООН Антониу Гутерриша, «ситуация, которую мы наблюдаем сейчас, является демонстрацией того, как изменение климата выходит из-под контроля».

Daily Mail напоминает, что высокие температуры также провоцируют проблемы со здоровьем у людей, начиная с обезвоживания и заканчивая сердечными приступами. Газета ссылается на исследование, опубликованное накануне в журнале Nature Medicine и подводящее итоги рекордно жаркого лета-2022 в Европе. В статье говорится, что жара стала причиной смерти более 61 тысячи человек, из которых большинство составляли люди старше 80 лет, а 63% являлись женщинами.

С середины 1800-х годов мир потеплел в среднем почти на 1,2°C, что спровоцировало к учащению экстремальных погодных явлений — сильных засух и штормов, которые усугубляются из-за повышения уровня моря.

В минувшем июне глобальная температура поверхности моря достигла беспрецедентно высокого уровня, а площадь антарктического морского льда — самого низкого уровня за месяц с момента начала спутниковых наблюдений (на 17% ниже среднего). Обычно поверхность моря относительно быстро остывает после годовых пиков нагрева, но в 2023 году ее температура остается высокой, и ученые предупреждают, что это может свидетельствовать о недооцененном эффекте изменения климата.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».