ВСУ прорвали российскую оборону в районе Берховки под Бахмутом

ВСУ прорвали российскую оборону в районе Берховки под Бахмутом1
- 13.07.2023, 8:12
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Командование РФ паникует из-за возможности окружения.
Украинская армия прорвала российскую оборону в районе Берховки под Бахмутом. Российское командование спешно перебрасывает в район Клещеевки и Берховки подкрепления, чтобы не дать ВСУ возможность выйти на Бахмут и окружить группировку войск РФ.
Об этом сообщается в отчете Института изучения войны (ISW).
Представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев заявил, что украинские силы добились успеха в районе Белой Горы — Андреевки и Белой Горы — Курдюмовки.
При этом российские военные блогеры заявляют, что ВСУ закрепились на высоте восточнее Орехово-Васильевки и практически уже вышли на трассу Е40 Бахмут — Славянск.
Российский пропагандистский канал «Рыбарь» сообщает, что ВСУ прорвали оборону армии Путина в районе Берховки.
Косвенно эту информацию подтвердил украинский защитник с позывным «Бахмутский Демон». С его слов, ситуация под Клещеевкой и Берховкой действительно сложная, так как враг перебросил туда весь имеющийся у него резерв.