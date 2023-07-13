Ипотека под 2% в Польше: кто может получить и какие есть нюансы 2 13.07.2023, 12:20

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На кредит могут претендовать и белорусы.

С 1 июля в Польше вступил в силу Закон «О государственной помощи в сбережениях на жилищные цели» Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Его цель — помочь нуждающимся в покупке первого жилья за счёт низкой процентной ставки по кредиту — 2%. MOST рассказал, кто и на каких условиях может получить этот кредит.

Кто может взять кредит под 2%

Кредит доступен гражданам Польши и иностранцами, имеющим вид на жительство. Возраст кредитополучателя не должен превышать 45 лет. Одно из важных условий кредитования — отсутствие в собственности квартиры, дома или кооперативного права на помещение в течение всей жизни.

Если кредит желают оформить супруги или родители хотя бы одного общего ребёнка, то возрастному ограничению и правилу «первого жилья» должен соответствовать хотя бы один из них.

Если в течение жизни человек имел в собственности не более одного жилого помещения, он также может претендовать на получение ипотеки под 2% (статья 9а Закона). Однако есть несколько важных условий:

- кредитополучатель или его супруга/супруг получили жилое помещение по наследству или посредством дарения и распоряжались им до 18 лет.

- кредитополучатель и его супруг/супруга совместно владели полученным по наследству или посредством дарения жилым помещением в долях не более 50%. И они не проживают в этом помещении более 12 месяцев на день оформления заявки на кредит.

- кредитополучатель и его супруг/супруга совместно владели жилым помещением, которое было исключено из использования по решению органа строительного надзора (подробности тут, статья 68) не менее чем за 12 месяцев до дня оформления заявки на кредит.

Размер кредита, ставка и доплата

Максимальный размер кредита, который доступен для оформления на одного человека, — 500 тыс. злотых. Для семьи или родителей как минимум одного общего ребёнка лимит кредитования равен 600 тыс. злотых.

При этом нет ограничений по стоимости за один квадратный метр. К покупке доступна недвижимость как на первичном, так и на вторичном рынке.

Безопасный, как его называют, кредит выдаётся под 2%.

Но не все так просто. Фактически кредит выдаётся под фиксированную ставку банка. А разницу между фиксированной ставкой банка и ставкой 2% за кредитополучателя оплачивает государство. Эта льгота действует на протяжении десяти лет. По истечении десяти лет остаток по кредиту выплачивается кредитополучателем по фиксированной ставке банка.

Например, если кредитополучатель взял кредит в PKO Bank на тридцать лет под 2%, то в течении десяти лет он выплачивает кредит по ставке 2% годовых, а остальные двадцать лет – под 9,41%. Ставки других банков могут отличаться.

Воспользоваться кредитом можно до 31 декабря 2027 года.

В каких случаях можно лишиться льготы

В Законе приводится ряд случаев, в результате которых кредитополучатель может быть лишён льготного кредитования на покупку первой недвижимости под годовую ставку 2%. Приведём некоторые из них.

- Льготное кредитование будет прекращено в том случае, если кредитополучатель не заселился в приобретённое жилое помещение и не начал вести в нём хозяйство. Сумма, выплаченная государством по кредиту, подлежит возврату.

- Кредитополучатель приобрёл другое жилое помещение или кооперативное право на другое жилое помещение. Если помещение было получено по наследству – льгота не прекращается.

Кредитополучатель не проживает в купленной недвижимости более 12 месяцев или сдаёт своё жилье третьим лицам.

- Кредитополучатель досрочно погасил кредит в размере, превышающем допустимую норму. Досрочное погашение предусмотрено только по истечении трёх лет в размере, не превышающем размер собственного участия. Например, если вы внесли 10% от стоимости жилого помещения, а через год погасили 20%, льготное кредитование автоматически прекращается и вы продолжаете платить кредит по фиксированной ставке банка.

Кредитополучатель признан банкротом.

Собственный вклад и размер ежемесячного платежа

Программа кредитования предусматривает возможность покупки недвижимости как без первоначального взноса, так и с первоначальным взносом, не превышающим 200 тыс. злотых.

Вариант «без первоначального взноса» реализуется через Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) посредством предоставления кредитополучателю так называемой гарантии. Сумма гарантии не может превышать 100 тыс. злотых.

Размер ежемесячного платежа зависит от суммы кредитования и размера первоначального взноса. На сайте gov.pl приведены наглядные примеры размеров ежемесячного платежа.

«Квартиры продаются без торга»

О ситуации на рынке жилья после вступления в силу нового закона рассказала риелтор Наталья Деренская.

— На сегодняшний день квартиры продаются по ценам, заявленным в объявлениях. Без торга. Прослеживается тенденция роста цен. По информации варшавских коллег, цены в столице стремительно идут вверх. Белосток (учитывая, что это город небольших заработков), думаю, будет отставать в росте. Что касается цен на аренду недвижимости, то падения я пока не заметила, но желающих на аренду стало значительно меньше. На данный момент договоры на покупку жилья по льготному кредиту под 2% заключаются, но что-то конкретное можно будет сказать через 2-3 месяца, когда мы получим решения по поданным заявкам.

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