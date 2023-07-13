Под Москвой вспыхнула массовая драка в лагере для мобилизованных 13 13.07.2023, 12:25

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Погиб контрактник, много раненых.

В воинской части поселка Калининец в Подмосковье, где находится лагерь подготовки российских мобилизованных и контрактников для участия в войне с Украиной, произошла массовая драка.

В ходе драки был убит один военный-контрактник, еще несколько получили тяжелые травмы.

Очевидцы смогли снять фрагмент драки на камеру мобильного телефона, после чего видео попало в Сеть.

Фрагмент видео публикует Телеграм-канал «Украина 365».

Российский информационный Телеграм-канал «Сеятель ветра» отмечает, что, согласно предварительная информации, причиной драки стал пьяный бытовой конфликт.

Систематическое пьянство - большая проблема российской армии. При этом распитие алкогольных напитков в российских лагерях подготовки военных регулярно приводит к конфликтам, травмам и увечьям как мобилизованных, так и контрактных военных. Аналогичная проблема с пьянством существует и на позициях ВС РФ на передовой, а также в тылу.

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