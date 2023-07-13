WSJ: Кремль начал масштабную чистку в руководстве армии 3 13.07.2023, 14:25

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13 высших командиров задержаны и 15 отстранены от службы после мятежа Пригожина.

Стремление Владимира Путина искоренить нелояльность среди военных после мятежа Евгения Пригожина приняло значительные масштабы. Около 15 офицеров были отстранены от службы или отправлены в отставку. Еще 13 были задержаны для допроса, некоторых затем отпустили. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

«Задержание объясняется чисткой рядов от тех, кому, как считается, больше нельзя доверять», – сказал один из источников газеты.

ФСБ задержала генерала Сергея Суровикина, командующего воздушно-космическими силами и заместителя командующего группировкой в Украине, а также еще нескольких высокопоставленных офицеров уже через несколько часов после начала марша на Москву бойцов ЧВК «Вагнер». Суровикина допрашивают в Москве, хотя обвинений ему не предъявлено, говорят источники WSJ. По словам одного из них, Суровикин знал о планах Пригожина, но в самом восстании не участвовал.

Первым о задержании Суровикина сообщила 28 июня The Moscow Times, об этом рассказали два источника, близких к аппарату Минобороны.

Задержаны, а потом освобождены были генерал-полковник Андрей Юдин, заместитель Суровикина, и генерал-лейтенант Владимир Алексеев, первый заместитель начальника ГРУ Генштаба Вооруженных сил. Алексеев имеет давние связи с «Вагнером», в военной разведке он курировал ЧВК. Утром 24 июня, после захвата Пригожиным Ростова-на-Дону, Алексеев заявил, что бойцы «Вагнера» выполняют серьезные и важные задачи в интересах России, но их нынешние действия являются ударом в спину стране и главе государства.

Юдин и Алексеев временно отстранены от исполнения обязанностей и находятся под наблюдением, их передвижение ограничено, пишет WSJ.

Среди задержанных также генерал-полковник Михаил Мизинцев, который с мая 2023 г. является заместителем командира «Вагнера». Перед этим, в апреле, он был освобожден от должности заместителя министра обороны по материально-техническому обеспечению ВС. Получил прозвище «мариупольский мясник» из-за жестокости в отношении мирного населения во время захвата украинского города.

Суровикина держат не в СИЗО, но допросы идут регулярно: следователи пытаются понять, играл ли он какую-то роль в мятеже и если да, то какую, сказали WSJ несколько человек, знакомых с ситуацией. По их словам, Суровикина могут выпустить, когда Путин решит, как быть с последствиями выступления Пригожина. С самим лидером ЧВК и ее командирами Путин встретился через пять дней после мятежа, их разговор длился три часа, рассказал на прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Мятеж Пригожина и его последствия могут быть выгодны Украине в долгосрочной перспективе – в том числе из-за чисток в армейском руководстве, считает бывший директор внешнеполитической разведки Великобритании Алекс Янгер. Это может подорвать готовность солдат и офицеров сражаться, также на их моральный дух могут повлиять рассказы Пригожина о том, что вторжение в Украину объясняется совсем не теми причинами, о которых заявлял Путин, говорил недавно бывший глава MI6.

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