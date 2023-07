Бунт «Спартака» Попова: взрыв неминуем? 2 13.07.2023, 14:59

В России произошел крупнейший раскол в командовании.

Военные аналитики утверждают, что отстранение российского генерала, командующего 58-й армией Южного военного округа Ивана Попова с позывным «Спартак» свидетельствует о кадровом голоде на фронте и брожениях в армии и элитах после мятежа Пригожина, передает dialog.ua.

Об отстранении Попова еще во вторник сообщил канал «ВЧК-ОГПУ». Как пишет канал, решение об отстранении принял глава Генштаба Валерий Герасимов: он был недоволен докладом командующего, в котором тот поднял вопрос о необходимости ротации подразделений.

Герасимов обвинил Попова в паникерстве и шантаже высшего руководства, пишет канал. Эту информацию подтвердил и канал Grey Zone, который был известен близостью к ЧВК «Вагнер».

Необходимость замены подразделений, долгое время находящихся на передовой, Попов объяснил значительными потерями убитыми и ранеными, отмечает канал.

Вечером в среду депутат РФ Андрей Гурулев опубликовал аудиообращение Попова, в котором тот подтверждает свое отстранение.

Отстранение Попова за то, что он заговорил о ротации, как пишет американский Институт изучения войны (ISW), может свидетельствовать о том, что России не хватает оперативных резервов для ротации.

Также это свидетельство того, что российская оборона на Юге Украины может быть хрупкой. Об этом же говорит и переброска группировки «Восток» на Южный фронт, о которой сообщалось ранее.

Появление аудиосообщения Попова с публичной критикой военного руководства страны меньше чем через три недели после мятежа Евгения Пригожина указывает на высокий уровень недовольства в российской армии, пишет Reuters.

Политолог Аббас Галлямов написал, что происходящее — свидетельство того, что у Евгения Пригожина нашлись последователи.

«Слишком уж соблазнительный вариант выхода из тупика он предложил замершим в ожидании украинского контрнаступления армейцам», — подчеркнул он.

О расколе может свидетельствовать и тот факт, что сообщение опубликовал именно Гурулев, который до прихода в Госдуму был замкомандующего войсками ЮВО, а до этого командовал 58-й армией.

Гурулев ранее на этой неделе подтвердил еще один факт, о котором не сообщало Минобороны: он сообщил о гибели в Бердянске замглавы ЮВО Олега Цокова. Военный погиб в результате удара по запасному командному пункту той же 58-й армии, сообщал советник украинского главы Мариуполя Петр Андрющенко.

После мятежа Пригожина в российской армии начались чистки, сообщал Телеграм-канал «Рыбарь». Как минимум один высокопоставленный генерал, Сергей Суровикин, вероятно, знал заранее о мятеже, писали The New York Times и The Wall Street Journal со ссылкой на источники в западной разведке.

После мятежа сразу несколько высокопоставленных генералов перестали появляться на публике, среди них Суровикин и глава Генштаба Валерий Герасимов. СМИ сообщали о задержании Суровикина. Лишь в понедельник Минобороны распространило видео, где Герасимов присутствует на совещании в штабе в Ростове-на-Дону.

