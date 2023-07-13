Генерал США: Мы больше никогда не увидим Пригожина 13.07.2023, 17:38

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Евгений Пригожин

Встрече в Кремле могло не быть.

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин после мятежа либо убит, либо находится за решёткой, заявил генерал США Роберт Абрамс в интервью ABC News.

«Я не думаю, что он ещё жив. А если и жив, то сидит в какой-нибудь тюрьме», — сказал генерал.

Утверждение пресс-секретаря Дмитрия Пескова о встрече Пригожина и Путина 29 июня в Кремле Абрамс считает выдумкой и пропагандистским манёвром. Россиян хотят убедить, что после провала мятежа вагнеровцы проявили к президенту РФ лояльность, он сохраняет контроль над ситуацией, считает Абрамс.

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