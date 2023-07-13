Путин отложил решение о поездке на саммит БРИКС 2 13.07.2023, 17:55

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Фото: Getty Images

Глава Кремля боится нового мятежа и ареста.

Бунт ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который бросил танки на Москву и едва не устроил военный путч, спутал карты президенту Владимиру Путину накануне саммита БРИКС в ЮАР.

Опасения повторения внутренней дестабилизации и потери власти, а также риск быть арестованным по ордеру Международного уголовного суда в Гааге до сих пор не позволяют Кремлю принять окончательное решение об участии Путина в саммите, рассказали The Moscow Times два российских чиновника.

В ситуации, когда российский президент обложен санкциями, Кремль хотел бы как можно раньше объявить о его первой официальной международной поездке после ордера МУС. Это позволило бы Путину послать сигнал оппонентам на Западе, что он не изолирован, и показать российскому обществу, что он по-прежнему силен и стабилен.

Однако череда потрясений последних месяцев — ордер МУС, отсутствие успехов на фронте и марш наемников на столицу при попустительстве армии и спецслужб — заставила президента испытывать неуверенность и сомнения. «В Кремле и МИДе готовят два базовых сценария участия России в саммите БРИКС. Первый — с Путиным. Второй — опасения за внутреннюю и внешнюю безопасность перевешивают. Путин остается в Москве и выступает по видеоконференцсвязи. Но в ЮАР все равно летит делегация чиновников», — сказал The Moscow Times чиновник российского правительства.

Официально Кремль продолжает держать паузу, которая повисла сразу после шокирующего ордера МУС 17 марта. «Пока мы продумываем различные варианты, и после того как президент примет решение, мы вас проинформируем», — заявил во вторник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков

Саммит БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге 22–24 августа, имеет большое значение для Кремля. В последние годы российский президент все больше делал ставку на международные форматы без участия Запада, отношения с которым деградировали на протяжении многих лет.

После вторжения российской армии в Украину 24 февраля 2022 года и тяжелейших санкций у Путина просто не осталось альтернативы. Кремль решил апеллировать к странам «глобального Юга» и Африке, которые, по его задумке, с пониманием отнеслись бы к антизападной риторике. Но после ордера из Гааги вся международная активность с личным участием Путина была на несколько месяцев полностью заморожена.

Российский президент решил отказаться от поездки в Турцию на открытие построенной «Росатомом» АЭС «Аккую», хотя его участие было заранее анонсировано, а Анкара не подписала Римский статут — основной документ, регламентирующий работу МУС.

ЮАР, в отличие от Турции, ратифицировала Римский статут и обязана арестовать Путина, если он прибудет в страну. Об этом, в частности, заявляли некоторые чиновники этой страны. Однако президент ЮАР Сирил Рамафоса на протяжении нескольких месяцев пытался найти возможное решение.

Правда, в 2015 году ЮАР уже создала прецедент, когда в страну на саммит Африканского союза приехал президент Судана Омар Башир, первый действующий глава государства, против которого были выдвинуты официальные обвинения МУС. От ЮАР требовали задержать Башира, но тот спокойно вернулся к себе на родину.

Вопрос гарантий для Путина обсуждался во время визита президента ЮАР в Санкт-Петербург в июне, сказал близкий к Кремлю собеседник The Moscow Times, попросивший об анонимности.

«Тему возможного ареста проговаривали на уровне чиновников и получили гарантии безопасности», — сообщил он. Однако мятеж Пригожина создал еще один фактор риска для Путина, поэтому решение о поездке в ЮАР опять отложили.

«Принимать во внимание ордер МУС для начальника было бы просто оскорбительно. Но вот поход „Вагнера“ создал проблему и опасение возможности переворота. Сейчас все под подозрением „фейсов“, презумпция невиновности не работает», — рассказал The Moscow Times российский чиновник, ранее служивший в специальных службах.

Путин отвык от международных мероприятий, где ему в лицо могут сказать что-то неприятное. А практика показала, что даже лидеры Индии и Китая уже имеют другое представление о реальности и высказывают его, что для российского президента некомфортно и может также стать фактором помимо ордера МУС, считает научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Максим Саморуков.

«Последние годы встречи с иностранными лидерами были своего рода реалити-чек для Путина: он слышал от них, что все не так радужно, как ему кажется и как пишут его помощники в информационных сводках. Если президент России все же не решится ехать, это приведет к дальнейшей изоляции от реальности и замыканию в собственной реальности», — сказал Саморуков.

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