Экспорт российской нефти упал до минимума с марта 2021 года 13.07.2023, 18:23

Сокращение экспорта может привести к снижению валютной выручки и дальнейшему ослаблению рубля.

Россия еще в марте дала обещание сократить нефтедобычу на 500 000 баррелей в сутки, но до сих пор ничто не свидетельствовало о его исполнении. Правительство РФ закрыло информацию о внутреннем производстве, а экспорт, судя данным о морских перевозках, наоборот, весной рос. И вот, как показывают подсчеты Международного энергетического агентства (МЭА), количество российских нефти и нефтепродуктов на мировом рынке стало сокращаться.

Среднесуточный экспорт в июне упал на 600 000 баррелей до 7,3 млн баррелей – самого низкого уровня с марта 2021 г., сообщило МЭА в ежемесячном отчете. А выручка от продажи баррелей за рубеж сократилась на $1,5 млрд до $11,8 млрд – это почти вдвое меньше, чем год назад, отмечает агентство.

В июне 2022 г. цена нефти Brent поднималась до $125 за баррель, а в отношении российской нефти еще не действовал потолок в $60, хотя она уже продавалась с существенным дисконтом. В июне этого года Brent стоила $72-78 за баррель; цена основного российского сорта, Urals, держалась в пределах $60 за баррель, хотя сорт ESPO на Дальнем Востоке продавался ближе к $70.

Не сокращать экспорт России помог, в частности, сезонный ремонт НПЗ; излишки добычи шли за рубеж. Между тем, Саудовская Аравия отчаянно пыталась удержать цены на более высоких уровнях, ограничивая собственное производство. В августе страны решили нанести двойной удар: саудовцы намерены вывести из эксплуатации мощности еще на 1 млн баррелей в сутки, Россия же пообещала сократить уже не добычу, а экспорт – на 0,5 млн.

«Пытаясь укрепить связи с Саудовской Аравией, Россия готовится исполнить свое обещание урезать добычу, – говорит Виктор Катона, ведущий аналитик по рынку сырой нефти Kpler (цитата по Bloomberg). – Национальный перерабатывающий сектор полностью примет нефть из сокращенного на 500 000 баррелей в сутки экспорта».

В результате такого изменения расклада сил Россия в июле-августе может обогнать Саудовскую Аравию и стать крупнейшим нефтепроизводителем в ОПЕК+, отмечает МЭА: в июне страны добывали 9,45 и 9,98 баррелей в сутки соответственно.

Последний раз Россия была лидером ОПЕК+ по добыче в начале 2022 г. Мировым же лидером остаются США, которые, по последним данным Управления энергетической информации, добывают 12,3 млн баррелей в сутки.

Аналитики Rystad Energy прогнозируют падение российских морских поставок в августе до 3,1-3,2 млн сырой нефти в сутки с 3,7 млн в апреле-мае. Как это отразится на ценах, сложно сказать, отмечает аналитик UBS Джованни Стауново, поскольку вице-премьер Александр Новак, объявляя в начале июля о сокращении экспорта, не сказал, от какого уровня. «Если от майского, эффект, вероятно, будет скромным», потому что поставки на внешние рынки в том месяце были крайне высокими. Если же Россия заменит нефть увеличением экспорта своих нефтепродуктов, результат может быть еще скромнее, полагает Стауново.

Сокращение экспорта может привести к снижению валютной выручки и дальнейшему ослаблению рубля, который и так уже упал до 90 руб./$. Но и здесь не все однозначно, потому что цена нефти Urals пытается пробить установленный странами Запада потолок, показывают расчеты Reuters на основе данных трейдеров. Цена партий с перевалкой в балтийских портах и Новороссийске составила в четверг $62,22 и $63,22 за баррель соответственно.

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