Белорусы Лондона почтили память Алеся Пушкина 3 13.07.2023, 19:11

Лукашисты дважды вызвали полицию на собравшихся на акцию памяти.

В Лондоне белорусы собрались у посольства Беларуси, чтобы почтить память политзаключенного художника Алеся Пушкина, который умер в больнице в ночь на 11 июля. Сотрудники дипмиссии дважды вызвали на них полицию, но правоохранители отказались разгонять участников акции, пишет «Новы час».

Представители диаспоры в Великобритании 12 июля собрались у посольства Беларуси в Лондоне, чтобы почтить память умершего художника Алеся Пушкина. По информации издания, во время акции белорусские чиновники вызвали полицию, чтобы та разогнала ее участников.

Однако полицейские ответили, что белорусы имеют право почтить память художника, и уехали.

После этого сотрудники посольства вызвали правоохранителей во второй раз — с тем же результатом. Чиновникам снова объяснили, что белорусы имеют полное право проводить акции памяти белорусского художника возле белорусского посольства.

Напомним, политзаключенный художник Алесь Пушкин умер 11 июля в больнице. По неофициальной информации, он скончался от последствий прободной язвы желудка: во время операции у него остановилось сердце.

В марте 2022 года художник был приговорен к 5 годам колонии строгого режима за «пропаганду нацизма». Отбывать наказание его направили в исправительную колонию в Ивацевичах. Администрация ИК-22 инициировала перевод Алеся Пушкина в тюрьму, якобы за систематические нарушения режима содержания. По решению суда художника перевели в гродненскую тюрьму № 1, где он должен был провести полтора года.

Сегодня его похоронили на малой родине — в деревне Бобр Крупского района.

Белорусы в разных городах Европы провели акции в память об Алесе Пушкине.

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