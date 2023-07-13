Мандат спецдокладчика ООН по правам человека в Беларуси продлен еще на год 13.07.2023, 19:30

Анаис Марин

Фото: n-europe.eu

Спецдокладчиком с 2019 года является Анаис Марин.

13 июля на 53-й сессии Совета по правам человека ООН состоялось рассмотрение и голосование по резолюции о ситуации с правами человека в Беларуси. В итоге мандат спецдокладчика по правам человека в Беларуси продлен на один год, сообщает правозащитный центр «Весна».

Резолюция о ситуации с правами человека в Беларуси призывает власти взаимодействовать со спецдокладчиком по правам человека и вернуться к диалогу, а также дать ему возможность посещать Беларусь и общаться с заинтересованными лицами в правительстве и с представителями гражданского общества.

20 стран проголосовали за резолюцию и продление мандата спецдокладчика, 21 страна воздержалась. Против выступили 6 стран – Боливия, Китай, Куба, Эритрея, Казахстан, Вьетнам.

Решение продлить мандат спецдокладчика по правам человека было принято в том числе потому, что власти Беларуси продолжают репрессии против гражданского общества и преследуют правозащитников.

Спецдокладчиком ООН по правам человека в области прав человека в Беларуси с 2019 года является Анаис Марин.

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