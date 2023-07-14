Путин: Многие «вагнеровцы» кивали, а Пригожин сказал «нет» 9 14.07.2023, 7:41

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Глава РФ озвучил унизительные для него подробности встречи с представителями ЧВК.

Президент РФ Владимир Путин впервые рассказал подробности встречи с наемниками «Вагнера» и главой организации Евгением Пригожиным. Она состоялась 29 июня, через пять дней после мятежа.

Отвечая на вопрос корреспондента «Коммерсанта», он заявил, что в разговоре с наемниками «дал оценку того, что они сделали на поле боя, а с другой стороны — того, что они сделали в ходе событий 24 июня». «Третье — показал возможные варианты дальнейшего прохождения их службы, в том числе и боевого применения. Вот и все», — сказал Путин.

Кроме того, президент сказал газете, что «ЧВК «Вагнер» не существует». «У нас же нет закона о частных военных организациях! Просто не существует! Такого юрлица нет», — пояснил Владимир Путин. «Тут он, видимо, говорил как юрист», — заметил корреспондет «Коммерсанта».

«Группа есть, но юридически не существует!», — повторил еще раз президент, добавив, что их легализация — отдельный непростой вопрос, который «должен обсуждаться в Государственной думе, в правительстве».

Путин также рассказал, как во время встречи с командирами «Вагнера» Пригожин отказал ему передать наемников в распоряжение Минобороны. По словам президента, он предложил бойцам ЧВК разные варианты трудоустройства, в том числе под руководством их непосредственного командира с позывным Седой. Как уточняет «Коммерсант», под началом этого человек наемники «Вагнера» служили последние 16 месяцев.

«Многие кивали, когда я это говорил, — продолжил Владимир Путин.— А Пригожин, который сидел впереди и не видел этого, сказал, выслушав: «Нет, ребята не согласны с таким решением», — рассказал Путин.

Впервые о встрече российского президента с Пригожиным и «вагнеровцами» сообщила западная разведка. Позже информацию подтвердили в Кремле. Путин сам «пригласил» в Кремль бизнесмена и его наемников — 35 командиров отрядов ЧВК — через 5 дней после вооруженного восстания, 29 июня, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что встреча длилась около 3 часов, ее подробности он не привел.

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