СМИ: Взбунтовавшийся генерал Попов срочно отправился в Москву 5 14.07.2023, 7:45

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С какой целью?

Как сообщал сайт, Charter97.org, Минобороны РФ отстранило от должности командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майора Ивана Попова с позывным «Спартак». Тот в ответ обвинил главу Минобороны Сергея Шойгу в предательстве и обратился с воззванием к своим «гладиаторам».

Сегодня утром российское издание Brief сообщило, что генерал Попов срочно отправился в командировку в Москву.

Цель поездки остается неизвестной.

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