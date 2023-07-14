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СМИ: Взбунтовавшийся генерал Попов срочно отправился в Москву

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  • 14.07.2023, 7:45
  • 7,170
СМИ: Взбунтовавшийся генерал Попов срочно отправился в Москву

С какой целью?

Как сообщал сайт, Charter97.org, Минобороны РФ отстранило от должности командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майора Ивана Попова с позывным «Спартак». Тот в ответ обвинил главу Минобороны Сергея Шойгу в предательстве и обратился с воззванием к своим «гладиаторам».

Сегодня утром российское издание Brief сообщило, что генерал Попов срочно отправился в командировку в Москву.

Цель поездки остается неизвестной.

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