СМИ: Взбунтовавшийся генерал Попов срочно отправился в Москву

СМИ: Взбунтовавшийся генерал Попов срочно отправился в Москву5
- 14.07.2023, 7:45
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С какой целью?
Как сообщал сайт, Charter97.org, Минобороны РФ отстранило от должности командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майора Ивана Попова с позывным «Спартак». Тот в ответ обвинил главу Минобороны Сергея Шойгу в предательстве и обратился с воззванием к своим «гладиаторам».
Сегодня утром российское издание Brief сообщило, что генерал Попов срочно отправился в командировку в Москву.
Цель поездки остается неизвестной.