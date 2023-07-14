ВСУ захватили позиции 71-го полка РФ в районе Работино
- 14.07.2023, 8:28
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Украинская армия начала мощное наступление на трех участках фронта.
В Генштабе ВСУ заявили, что украинские войска пошли в наступление и добились успеха на линии Новоданиловка — Широкая Балка и Малая Токмачка — Новопокровка. Также есть успехи на флангах в районе Бахмута.
Аналитики из Института изучения войны ISW опубликовали новые данные о ситуации на линии фронта.
В Минобороны РФ завили, что российские войска якобы отбили все атаки ВСУ в районе Ровнополя. При этом российские военные блогеры заявляют о боях в районе Макаровки, Приютного и Старомайорского.
Российские паблики сообщают об увеличении интенсивности наступательных действий ВСУ на Запорожском направлении.
Один из пропагандистских каналов сообщил о том, что 13 июля ВСУ захватили позиции 71-го мотострелкового полка в районе Работино.
По состоянию на 13 июля ВСУ сохраняют свое присутствие на левом берегу Днепра в районе Дач и Антоновского моста.