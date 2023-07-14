HIMARS ликвидировал российский «Град» с расчетом: командиры 72-й бригады РФ взбунтовались 13 14.07.2023, 9:07

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Выжившие обвинили командование в гибели сослуживцев.

Украинская артиллерия нанесли серию прицельных ударов по оккупантам из 72-й мотострелковой бригады РФ, сообщает dialog.ua.

Накануне в Сети появились кадры с Запорожского направления, на которых пьяные оккупанты на территории своего места базирования хоронят ликвидированных артиллеристов.

На камеру они заявляют, что ВСУ нанесли прицельный удар по расчету «Град», который находился в полной боевой готовности.

«Судя по разорванному Граду и мгновенной смерти расчета, БМ-21 была уничтожена ракетой HIMARS», — уточнил украинский военкор Юрий Бутусов.

Командиры своих взводов заявляют, что в их гибели виноваты в МО РФ, которые не дают им боеприпасов и заставляют идти на штурм позиций ВСУ.

С их слов, оккупанты на «Градах» были готовы начать обстрел территории Украины, однако долго стояли на одном месте, так как им никто не предоставил координаты целей.

В этот момент по ним «прошлась» украинская артиллерия. Сгорели все, кто был в машинах.

Пьяные оккупанты на камеру стали нецензурно ругать высшее военное руководство страны и требовать больше боеприпасов и военной техники.

Большинство ликвидированных — мобилизованные. Однако в кадрах были и такие, которые прошли чеченские войны, а кто-то успел повоевать в Украине в 2014 году. На 22 человека всего два автомата, заявил один из оккупантов на камеру.

Более того, со слов одного из оккупантов, высшее военное руководство запретило выдавать боеприпасы 72-й бригаде.

Именно оккупанты из 72-й бригады бежали на поле боя под Бахмутом, а позже их перебросили на Запорожское направление. Известно, что они без ротации находятся с осени 2022 года.

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