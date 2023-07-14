Житель Волковыска «оскорбил» Караника, гродненского военкома и военных РФ 16 14.07.2023, 9:10

7,586

Мужчину задержал ОМОН.

В Волковыске мужчину задержали за «оскорбительные комментарии» в адрес местных властей и российских солдат, воюющих в Украине. Об этом сообщил приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал.

Жителя Волковыска задержали у него дома при силовой поддержке ОМОНа. Как утверждают авторы канала, мужчина оскорблял в соцсетях «сотрудников милиции, представителей власти, людей других национальностей».

Сам волковысчанин в «покаянном» видео говорит, что был задержан за оскорбление в Telegram российских военных, которые «служат в Украине», главы облисполкома Владимира Караника и гродненского военкома.

По информации телеграм-канала «Суды, задержания. Гродно и область», задержанного зовут Виктор Баркет.

О возбуждении в отношении него уголовного дела не сообщается.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».