Житель Волковыска «оскорбил» Караника, гродненского военкома и военных РФ

Житель Волковыска «оскорбил» Караника, гродненского военкома и военных РФ16
- 14.07.2023, 9:10
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Мужчину задержал ОМОН.
В Волковыске мужчину задержали за «оскорбительные комментарии» в адрес местных властей и российских солдат, воюющих в Украине. Об этом сообщил приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал.
Жителя Волковыска задержали у него дома при силовой поддержке ОМОНа. Как утверждают авторы канала, мужчина оскорблял в соцсетях «сотрудников милиции, представителей власти, людей других национальностей».
Сам волковысчанин в «покаянном» видео говорит, что был задержан за оскорбление в Telegram российских военных, которые «служат в Украине», главы облисполкома Владимира Караника и гродненского военкома.
По информации телеграм-канала «Суды, задержания. Гродно и область», задержанного зовут Виктор Баркет.
О возбуждении в отношении него уголовного дела не сообщается.