Появилось фото гостиницы «Дюна» в Бердянске, где ликвидировали российского генерала Цокова 7 14.07.2023, 9:49

6,392

«Апокалипсис» был неплохой.

В сети показали фото разрушительных последствий для гостиницы «Дюна» в Бердянске на Запорожье, которую несколько дней назад накрыла мощная «бавовна». Она «демилитаризировала» много наемников армии РФ, которые облюбовали это место.

Среди них был и российский генерал-лейтенант Олег Цоков. Снимок опубликовал в своем Telegram-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

На фото из-за деревьев просматривается фактически полностью разрушенное обгоревшее здание. Вокруг нее вдали разбросаны остатки строительных конструкций и части мебели.

«Бердянск. Так выглядит уже бывшая гостиница «Дюна», где был ликвидирован российский генерал Цоков. Судя по пейзажу, апокалипсис был неплохой», – прокомментировал Андрющенко.

По некоторым данным, в «Дюне» базировался запасной командный пункт 58-й общевойсковой армии РФ.

«Именно здесь был ликвидирован, вместе с другими офицерами, генерал-лейтенат Цоков», – пишут в сети.

Напомним, что о ликвидации Цокова на юге Украины стало известно 11 июля. Предполагали, что российский генерал-лейтенант отправился на тот свет вместе со множеством других оккупантов, тела которых после «бавовны» в «Дюне» целую ночь вывозили грузовиками.

Цоков принимал участие в российской войне против Украины с самого начала – с 2014 года. Он даже получил медаль от Кремля за «возвращение» Крыма. Также в «послужном списке» оккупанта – участие в двух российско-чеченских войнах и «командировка» в Сирию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».