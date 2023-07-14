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В Беларуси сегодня ночью перестанут работать карточки ведущих банков

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  • 14.07.2023, 9:57
  • 3,484
В Беларуси сегодня ночью перестанут работать карточки ведущих банков

В чем причина?

В ночь на субботу 15 июля в Беларуси возможны проблемы с платежными картами. Банковский процессинговый центр запланировал технологические работы.

Они будут проводиться с 00:00 до 04:00 на сетевом оборудовании. В этот период возможны кратковременные перерывы в обслуживании владельцев платежных карточек международных платежных систем Mastercard, VISA, China Union Pay.

Также в период с 02:00 до 02:30 будут проводиться плановые работы на одном из программно-технических комплексов центра. В это время возможны перерывы в обслуживании клиентов в части устройств, установленных в организациях торговли и сервиса, в пунктах выдачи наличных и приема платежей.

Услугами центра в Беларуси пользуются «Беларусбанк», «Сбер Банк», «Белагропромбанк», «Белинвестбанк», «Паритет-Банк», «Банк «Решение», «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Франсабанк», «Цептер Банк».

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