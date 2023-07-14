На крупнейшем предприятии «Росатома» произошла утечка радиоактивного материала

На крупнейшем предприятии «Росатома» произошла утечка радиоактивного материала4
- 14.07.2023, 10:19
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Разгерметизирована емкость в один кубический метр.
Сегодня утром на Уральском электрохимическом комбинате в РФ, входящем в структуру топливной компании «Росатома» произошел инцидент с радиоактивными материалами.
В одном из цехов произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана объемом в один кубический метр. Пострадал один человек.
«Ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка. Персонал цеха эвакуирован, проводится санитарная обработка. Радиационная обстановка на предприятии и за его пределами в норме (активность обедненного урана меньше, чем у природной урановой руды)», – прокомментировали на предприятии.
Сообщается, что опасность для жителей Новоуральска и персонала комбината отсутствует.
АО «УЭХК» — крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана, поставляемого для обеспечения потребностей в ядерном топливе атомных электростанций и других ядерных энергетических установок. В настоящее время в технологических корпусах УЭХК сосредоточено 48% разделительных мощностей России.
Обедненный гексафторид урана – побочный продукт переработки гексафторида урана в обогащённый уран. Из него получают безводный фтороводород и/или его водный раствор , которые имеют определённый спрос на рынках не связанных с атомной энергетикой и в первую очередь в алюминиевой промышленности, в производстве хладагентов, гербицидов, фармацевтических препаратов, высокооктанового бензина, пластмасс и др., а также в повторном использовании фтористого водорода при производства гексафторида урана.