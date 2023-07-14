Ученые: Сверххолодная звезда отправляет на Землю радиосигналы 7 14.07.2023, 11:25

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Фото: Caltech/R. Hurt (IPAC)

Эксперты утверждают, что такие объекты не должны производить на свет никаких сигналов.

Ученые обнаружили необычные радиосигналы, которые исходят от «сверххолодной» звезды. Проблема заключается в том, что подобные объекты не должны производить на свет никаких радиосигналов, пишет LiveScience (перевод - «Фокус»).

Объект под названием T8 Dwarf WISE J062309.94−045624.6 (W0623) является коричневым карликом. Такие объекты по составу похожи на газовые гиганты, но могут синтезировать атомы водорода и в это же время, не могут поддерживать полномасштабный ядерный синтез в своем ядре, как это делает большинство звезд.

Протозвезда W0623 находится на расстоянии в 37 световых лет от Земли. Ее радиус в 0,65–0,95 раз больше, чем у Юпитера, а масса в 44 раза больше, чем у газового гиганта.

Поверхность W0623 имеет температуру в 425 градусов по Цельсию, что достаточно мало, особенно для неудавшейся звезды. К примеру, температура обычного костра варьируется от 600 до 900 градусов по Цельсию. Поверхность же нашего Солнца горит при температуры от 3700 до 7700 градусов по Цельсию.

В новом же исследовании ученые обнаружили, что W0623 излучает слабые радиоволны. Ранее считалось, что на такое способны только более крупные и горячие звезды.

Фото: NASA/ JPL-Caltech/ UCB/ Institute for Research on Exoplanets

«Очень редко можно найти настолько ультрахолодные коричневые карлики, которые могут производить радиоизлучение. Все потому что динамика коричневых карликов не может создавать магнитных полей, которые и генерируют радиоизлучение, обнаруживаемое с Земли», — говорит ведущий автор исследования из Сиднейского университета Кови Роуз.

На самом деле только около 10% коричневых карликов в состоянии излучать радиоволны, и поверхность большинства из них прогрета до температуры 2200 градусов. Поэтому пока не до конца понятно, почему W0623 генерирует сигналы, которые можно уловить на Земле.

Крупные звезды, такие как Солнце, генерируют радиосигналы за счет интенсивных магнитных полей, которые в свою очередь, появляются благодаря сверхгорячим ядрам. В это же время ядра коричневых карликов довольно слабые потому что в них не происходит настоящего ядерного синтеза.

В случае же коричневых карликов, их небольшие магнитные поля вращаются быстрее, чем ионизированные верхние слои атмосферы. Именно этот процесс создает электрический поток электронов, которые падают к магнитным полярным областям звезд. В сочетании с вращением звезды электрический дождь создает регулярно повторяющиеся радиовсплески.

Коричневые карлики особенно интересуют астрономов, так как эти объекты буквально застыли на границе между звездой и планетой.

- Такие звезды являются недостающим звеном между самыми маленькими звездами и самыми большими планетами газовыми гигантами, такими как Юпитер, — добавила Роуз.

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