ВСУ мощно наступают на юге: Бердянск и Мелитополь – больше не тыл армии РФ 14.07.2023, 11:44

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Ситуация на фронте резко изменилась.

Взрыв в захваченном Бердянске 11 июля и попадание в гостиницу «Дюна», где находилось руководство оккупантов агрессора России показали, что ситуация в войне изменилась. Оккупированные Мелитополь и Бердянск больше не тыл врага. ВСУ продолжают контрнаступление на юге и намерены выйти к Азовскому побережью. Об этом заявил представитель Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

В эфире «Радио Свобода» он рассказал о том, что оккупированные Бердянск и Мелитополь Запорожской области – уже не тыл российских захватчиков. Ситуация изменилась после начала контрнаступления армии Украины на юге.

«Можно говорить о том, что Бердянск и Мелитополь уже не считаются тылом российских войск. Пожалуй, все прекрасно понимают, почему с начала продвижения наших войск на юг, с начала ведения наступательных действий, с начала нашего контрнаступления векторы продвижения стали называть Бердянский и Мелитопольский», - отметил Шершень.

По его словам, стратегическая цель украинской армии – дальнейшее продвижение на юге и выход к Азовскому побережью. Поэтому ВСУ активно работают над уничтожением вражеских позиций на данном направлении.

«Совершенно очевидно, что мы опираемся на концепцию эффективного комплексного огневого поражения противника, уничтожаем потенциал врага, его тылы и логистику, материально-техническую базу, управленческие структуры и командные пункты. Вот для этого эффективно работают ракетные войска, точно работает артиллерия дальнобойная», - сказал спикер.

Также он добавил, что ВСУ для достижения успехов используют комплексные решения.

«И стоит отметить, что объекты для поражения определяются в штабах, где командование осуществляет соответствующее планирование, координацию и реализацию. Давайте себя похвалим. Все же ВСУ – это интеллектуальная армия. И в этом определяющими являются лидерство, мотивация и атаки, то есть четко определенная задача и цель, которую мы имеем», - подчеркнул Валерий Шершень.

Контрнаступление ВСУ

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала о том, ВСУ наступают и продвигаются на Бахмутском направлении. Защитники закрепились на освобожденных локациях.

В Генеральном штабе ВСУ ранее заявили, что ВСУ продвинулись и закрепились на новых рубежах на Бердянском направлении. Войска закрепляются на отвоеванных рубежах.

Бригадный генерал Александр Тарнавский сказал, что силы обороны Украины уже получили кассетные боеприпасы от США. Впрочем, пока они не применялись. По мнению Тарнавского, ВСУ получат ощутимое преимущество на фронте после того, как начнут их применять.

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