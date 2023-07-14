У россиян не осталось линий обороны: ВСУ прорываются на Азовское побережье 14.07.2023, 12:23

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Назван участок фронта, который рухнет первым.

На Таврическом направлении ВСУ перехватили инициативу, но ждать прорыва в сторону Мелитополя не стоит, потому что там россияне настроили укрепрайон примерно на 40 км.

А вот там, где они не предполагали движения ВСУ, можно спокойно идти. Это участок фронта от Гуляйполя до Угледара.

После взятия Временского выступа ВСУ дойдут до основной линии обороны и выйдут на оперативный простор, а дальше – выход на Азовское побережье.

Сейчас там нет практически ни одной линии обороны противника и именно туда и двигаются ВСУ.

Об этом сообщил полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан в интервью для YouTube-канала «Фабрика новин».

«Это остается одним из двух направлений, по которому есть смысл делать прорыв в ближайшее время. Второе – Херсонское, где будет форсирование Днепра, а затем заход в Крым», – отметил военный эксперт.

Кроме того, Свитан поднял тему захода в Донецк, сообщив, что украинские защитники сейчас стоят возле этого оккупированного областного центра, но не заходят туда.

«Что нас удерживает? Сила и средства есть. Год назад не было, но сейчас они однозначно есть для того, чтобы зайти в Петровку (это западная часть Донецка), – сказал полковник. – Более того, если бы силы и средства, которые мы потратили на Ореховском направлении, были задействованы там, то сегодня мы бы уже были в центре Донецка. Тогда большой вопрос: мы соблюдаем какие-то договоренности?».

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