Кремль отказался комментировать мятеж генерала, обвинившего Шойгу в предательстве 14.07.2023, 14:59

Песков ушел от ответа на вопрос о бунте «Спартака» Попова.

В Кремле отказались реагировать на публичную критику в адрес военного руководства страны, с которой выступил отстраненный от командования глава 58-й армии генерал-майор Иван Попов.

«Мы не комментируем. Все-таки речь идет о военных, о Минобороны, поэтому за комментариями рекомендуем туда обращаться», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов.

12 июля депутат Госдумы Андрей Гурулев опубликовал обращение генерала Попова, в котором тот рассказал о своем отстранении. По его словам, это произошло после того, как он поднял перед «старшим начальством» вопросы о проблемах в армии.

«Возникла ситуация сложная со старшим начальством, когда надо было либо смолчать и смалодушничать и сказать то, что они хотели услышать, либо назвать вещи своими именами. Я во имя вас и во имя погибших боевых друзей не имел права врать», — сказал Попов.

По его словам, он заострил внимание начальства на «самой главной трагедии современной войны» — отсутствии у российских войск контрбатарейной борьбы и станций артиллерийской разведки. Из-за этого российские военнослужащие массово гибнут и получают увечья, отметил генерал.

«В связи с этим, видимо, старшие начальники почувствовали во мне опасность какую-то и стремительно, за один день, состряпали приказ министра обороны, вывели распоряжение и от меня избавились», — предположил Попов.

Он также упомянул «старшего начальника», который нанес удар в спину армии. «Нашу армию не смогли пробить с фронта военнослужащие Вооруженных сил Украины, нас ударил с тыла наш старший начальник, предательски и подло обезглавив армию в самый тяжелый момент», — подчеркнул Попов.

Вместо него командовать 58-й армией назначили генерал-лейтенанта Дениса Лямина. Минобороны РФ информацию об отстранении Попова официально не комментировало.

Секретарь генсовета «Единой России», сенатор Андрей Турчак заявил, что Россия «может гордиться» такими военными, как генерал-майор Попов, и раскритиковал Гурулева за то, что он сделал из непубличного обращения военного «политическое шоу». Турчак подчеркнул, что «армия была и остается вне политики».

«Рубрика «Мятеж продолжается», — прокомментировал обращение Попова политолог Станислав Белковский. «Генерал-майор Иван Попов, только что отстраненный С. К. Шойгу от командования 58-й армией, обвиняет руководство Минобороны РФ / Генштаба ВС РФ в эшелонированном предательстве. Другой бывший командующий 58-й армией — генерал-лейтенант, депутат Госдумы ФС РФ Андрей Гурулев — это дело свободно публикует. Смотрим, следим», — написал он в своем телеграм-канале.

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