В Беларуси приостановили прием документов на визы сразу трех европейских стран 2 14.07.2023, 17:14

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Оформить визу становится все сложнее.

Из-за технического сбоя не будут принимать документы в визовых центрах Эстонии. Там можно было получить визы не только в Эстонию, но также в Финляндию и Швецию, сообщается на сайте оператора VFS Global.

Заявления не будут принимать с 17 по 19 июля. Однако визовые центры будут работать и там можно забрать уже готовые документы.

Визовые центры Эстонии есть в 11 городах Беларуси: Минске, Барановичах, Бобруйске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Лиде, Могилеве, Пинске и Полоцке.

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