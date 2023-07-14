В Беларуси приостановили прием документов на визы сразу трех европейских стран

В Беларуси приостановили прием документов на визы сразу трех европейских стран2
- 14.07.2023, 17:14
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Оформить визу становится все сложнее.
Из-за технического сбоя не будут принимать документы в визовых центрах Эстонии. Там можно было получить визы не только в Эстонию, но также в Финляндию и Швецию, сообщается на сайте оператора VFS Global.
Заявления не будут принимать с 17 по 19 июля. Однако визовые центры будут работать и там можно забрать уже готовые документы.
Визовые центры Эстонии есть в 11 городах Беларуси: Минске, Барановичах, Бобруйске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Лиде, Могилеве, Пинске и Полоцке.