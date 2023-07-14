ЮАР попросила заменить на саммите БРИКС Путина, которого надо выдать Гааге 4 14.07.2023, 17:41

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Российского правителя не хотят видеть даже в Африке.

В Южно-Африканской Республике попросили Россию прислать на саммит БРИКС в августе главу МИД Сергея Лаврова вместо президента РФ Путина, чьего ареста в связи с преступлениями в Украине добивается Международный уголовный суд.

Об этом заявил заместитель президента ЮАР Пол Машатиле в интервью йоханнесбургской газете Mail&Guardian, его слова приводит агентство Bloomberg, пишет «Европейская правда».

Президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса просил РФ, чтобы российскую делегацию на саммите БРИКС в августе вместо Путина возглавил Лавров, но получил отказ, рассказал Машатиле.

По его словам, «дискуссии с Путиным» по поводу его визита на саммит «продолжаются».

«Мы понимаем, что связаны Римским статутом, но мы не можем пригласить кого-то, а потом арестовать его. Вы можете понять нашу дилемму. Мы будем рады, если он не приедет», – поделился вице-президент ЮАР.

Ранее президент ЮАР Рамафоса публично заявлял, что ожидает участия Владимира Путина на саммите БРИКС в августе, несмотря на то, что страна обязана арестовать его и выдать Международному уголовному суду.

ЮАР ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда, который в марте выдал ордер на арест Путина из-за его причастности к массовой депортации украинских детей с оккупированных территорий.

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