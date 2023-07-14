Беларуси в скором времени грозит девальвация 4 14.07.2023, 17:53

3,964

Экономический прогноз от эксперта.

Искусственно сделать доллар дешевле 3 рублей Лукашенко может, но это приведет к негативным последствиям. Об этом «Еврорадио» рассказал экономист Владимир Ковалкин:

«В таком случае мы увидим и сокращение экспорта, и замедление ВВП, и много других проблем. С экономической точки зрения лучше сделать 3,4 рубля. Понятно, что люди обеднеют, но кто в администрации Лукашенко заботится об обычных людях? Есть ОМОН: если есть недовольные, то можно их побить. С точки зрения популизма можно сделать доллар и ниже 3 рублей, но тогда будут накапливаться кризисные дисбалансы, которые потом могут закончиться на курсе и 4, и 5 рублей. Мы это видели в истории Беларуси и в 2011-м году, и в 2015-м».

Что будет с инфляцией в Беларуси?

«Высокая инфляция была в прошлом году в начале военных действий. И если сравнивать этот и прошлый год, то получается, что инфляция была не такая высокая, так как она сработала год назад. Но этот фактор себя исчерпает очень быстро, и инфляция пойдет вверх — это абсолютно понятно.

Если говорить о денежной массе и движении российского рубля, то все свидетельствует о том, что будет девальвация, а вместе с ней — и инфляция, ведь импортные составляющие будут дорожать, что сразу повлияет на себестоимость товаров и цены в Беларуси».

Девальвация нам реально грозит?

«Да, грозит из-за России, и даже в скором времени. Будем наблюдать, что делают российский Минфин и российский Нацбанк. Если доллар будет стоить 90 рублей, то это означает, что белорусскому рублю нужно девальвироваться от 3% до где-то 15-18%. Все зависит от того, будет Головченко (премьер-министр Беларуси) выполнять все эти показатели по ВВП или нет».

Отметим, что Лукашенко в июне предложил премьер-министру Беларуси Роману Головченко уйти в отставку. Это прозвучало на совещании с руководством совета министров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».