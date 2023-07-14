Разведка Эстонии: Путин начал «чистки» после бунта Пригожина 14.07.2023, 18:52

3,292

28 высокопоставленных офицеров отстранены.

После провального бунта главаря так называемой ЧВК Вагнер Евгения Пригожина российский диктатор Путин провел «чистки» в министерстве обороны, ГРУ и армии. Об этом заявил глава разведки Эстонии Марко Гросберг во время брифинга в пятницу, 14 июля, передает ERR.

По словам Гросберга, 13 высокопоставленных офицеров страны-террориста были задержаны, около 15, которых подозревают в причастности к «бунту», — уволены. Генерал Сергей Суровикин «пропал без вести», заместитель министра обороны России по тыловому обеспечению и генерал ГРУ задержаны.

«Это не удивительно, это было ожидаемо. Вероятно, Путин подготовил свой список, и сейчас устраняются те, кого уже нельзя считать надежными», — считает Гросберг.

Он также рассказал, что часть боевиков Вагнера до сих пор находятся в Луганской области, но не участвуют в боях. Также есть признаки того, что «вагнеровцы» выезжают в Беларусь — по словам полковника, в Воронежской области заметили колонны автобусов с беларусскими номерами.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники сообщила, что после мятежа ЧВК Вагнера в России задержали для допроса 13 высокопоставленных военных. По информации WSJ, Суровикин продолжает оставаться под стражей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».