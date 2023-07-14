В Беларуси не будут продавать популярные автомобили Geely Coolray 3 14.07.2023, 19:20

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Названа причина.

Стало известно, что в Беларуси больше не будут продавать популярные автомобили Geely Coolray, пишет портал av.by.

Сообщается, что кроссоверов уже нет на складе заводе. Считанные экземпляры можно найти только в автосалонах. Однако уже подготовлена первая партия BelGee Х50, которую в ближайшее время отправят в дилерские салоны страны.

Отмечается, что на смену Geely Coolray придет автомобиль, созданный на его базе, но уже под брендом BelGee. Как ранее рассказывал генеральный директор предприятия Геннадий Свидерский, расширяется лицензия. Он допустил, что уже во втором полугодии 2023 года появится бренд «Белджи», где более активно будут внедрять локализованные компоненты, а также сокращать сроки.

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