закрыть
14 июля 2023, пятница, 23:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские пограничники показали, как в грозу сбивают российский Shahed

  • 14.07.2023, 22:13
  • 2,202
Украинские пограничники показали, как в грозу сбивают российский Shahed

Видео.

Украинские пограничники с помощью стрелкового оружия в грозу и шторм уничтожили вражеский беспилотник.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

«Сегодня ночью в грозу и шторм охранники границы обнаружили двигавшийся в их сторону ударный БпЛА. Открыв огонь из стрелкового оружия, бойцы мастерски уничтожили его над морем», - рассказали в ведомстве.

Там также опубликовали видео с момента сбивания Shahed.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Догнать и перегнать ГУЛАГ
Догнать и перегнать ГУЛАГ Ирина Халип
Товсь!
Товсь! Андрей Санников
Ответ на убийство Алеся Пушкина: как остановить Лукашенко
Ответ на убийство Алеся Пушкина: как остановить Лукашенко Наталья Радина
Это сигнал для Путина
Это сигнал для Путина Петр Олещук