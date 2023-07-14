Украинские пограничники показали, как в грозу сбивают российский Shahed
- 14.07.2023, 22:13
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Видео.
Украинские пограничники с помощью стрелкового оружия в грозу и шторм уничтожили вражеский беспилотник.
Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
«Сегодня ночью в грозу и шторм охранники границы обнаружили двигавшийся в их сторону ударный БпЛА. Открыв огонь из стрелкового оружия, бойцы мастерски уничтожили его над морем», - рассказали в ведомстве.
Там также опубликовали видео с момента сбивания Shahed.