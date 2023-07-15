Командир «Вагнера»: ЧВК объединилась с «кадыровцами» и объявила войну Кремлю 15.07.2023, 8:05

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«Пригожинец» заявил о продолжении мятежа в РФ.

Полевой командир «Берсерк» из ЧВК «Вагнер» анонсировал продолжение бунта в РФ – союзниками заключенных будут «кадыровцы».

Пока Кремль надеется, что силовому блоку удалось решить вопрос с ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, наемники анонсировали продолжение потрясений в России.

Полевой командир с позывным «Берсерк» предупредил, что самое интересное еще впереди.

Кадры его заявления публикует ТГ-канал «Украина 365».

«Хочу сказать всем павшим духом – это все только начало. Все только начинается. Наш Марш справедливости показал очень много интересного», - начал он свою речь.

По словам наемника, «определенное формирование» Министерства обороны РФ (речь идет о «кадыровцах» – ред.), которое «якобы застряло в пробке», все-таки приехало в Ростов. Их командир смог найти общий язык с «вагнеровцем» Ратибором.

«Мы пришли к очень интересным выводам, которые зачеркивают некоторые наши минувшие разногласия. Поэтому знайте: среди ваших верных пехотинцев есть наши единомышленники. Вместе мы сила. Готовы обрадовать многих наших сторонников. Друзья, все только начинается. ЧВК «Вагнер» и его путь не окончены. Мы готовы к глобальным событиям и потрясениям, которые ждут нашу страну и всех нас с вами», - с улыбкой предупредил человек Пригожина.

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