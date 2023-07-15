Мигранты прорвались в Польшу из Беларуси по берегу озера Шлямы

Мигранты прорвались в Польшу из Беларуси по берегу озера Шлямы5
- 15.07.2023, 12:44
- 5,974
Другая группа нелегалов переплыла реку Свислочь на границе.
За прошедшие сутки в Польшу с территории Беларуси нелегально пытались попасть 55 мигрантов, сообщает польская погранслужба. Снова задержаны несколько перевозчиков.
В районе деревни Михалово, которая граничит с Брестской областью, задержали семерых граждан Индии и еще двух пакистанцев. Недалеко от этого места, у деревни Бобровники, задержали выходца из Гамбии. Все они попали в Польшу, переправившись через Свислочь.
В гмине Пласка, что на границе с Гродненской областью и Литвой, пограничникам попались еще десять человек из Конго, Нигерии, Судана, Сенегала, Мавритании, которые пробрались в страну по берегу озера Шлямы.
За пособничество в незаконной перевозке мигрантов в ЕС задержали пятерых человек — латвийца, трех украинцев, которые забирали группы, и гражданина Туркменистана, перевозившего иностранцев из Сирии и Ирана.