Мигранты прорвались в Польшу из Беларуси по берегу озера Шлямы 5 15.07.2023, 12:44

5,974

Другая группа нелегалов переплыла реку Свислочь на границе.

За прошедшие сутки в Польшу с территории Беларуси нелегально пытались попасть 55 мигрантов, сообщает польская погранслужба. Снова задержаны несколько перевозчиков.

В районе деревни Михалово, которая граничит с Брестской областью, задержали семерых граждан Индии и еще двух пакистанцев. Недалеко от этого места, у деревни Бобровники, задержали выходца из Гамбии. Все они попали в Польшу, переправившись через Свислочь.

В гмине Пласка, что на границе с Гродненской областью и Литвой, пограничникам попались еще десять человек из Конго, Нигерии, Судана, Сенегала, Мавритании, которые пробрались в страну по берегу озера Шлямы.

За пособничество в незаконной перевозке мигрантов в ЕС задержали пятерых человек — латвийца, трех украинцев, которые забирали группы, и гражданина Туркменистана, перевозившего иностранцев из Сирии и Ирана.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».