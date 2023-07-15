Приваренный на российский танк «мангал» превратился в ловушку для оккупантов 15.07.2023, 14:35

Показательный случай произошел на Запорожском направлении.

В ходе боя на Южном фронте два российских танкиста были ликвидированы, не успев выбраться из боевой машины.

Решетки-«мангалы», которые россияне приварили на люки своих танков для защиты от «Джавелинов», оказались не только бесполезны, но и вредны. Они повышают смертность экипажей.

На один из таких случаев обратил внимание украинский журналист, военкор Юрий Бутусов. Он нашел сообщение в Z-канале.

Инцидент случился на Запорожском направлении, где ВСУ прогрызают российскую оборону. Украинцы подбили танк 291-го полка ВС РФ, который наносил по ним удары. Несмотря на наличие на крыше «мангала», боевая машина РФ загорелась. Россияне на ней попытались скрыться, но далеко уехать не сумели. Из 3 членов экипажа 2 сгорели заживо.

«Отработал, отходил, прилетело. Наводчик и механ (механик-водитель - ред.) - «200» (ликвидированы - ред.). Командир чудом спасся. Парни с 291-го полка. Танк ехал, пока не уперся в ров. Там наши ребята уже подошли, так как был риск детонации БК», - раскрыл детали Z-канал.

Он также показал кадры горящего танка.

Бутусов, комментируя инцидент, высказал уверенность, что причиной гибели российского экипажа стал именно приваренный мангал. Он усложняет выход из танка.

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