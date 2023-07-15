Создана нейросеть, которая превращает «каракули» в полноценные рисунки 10 15.07.2023, 15:24

3,332

Эффект потрясающий.

Компания Stability AI, разработавшая одну из самых популярных в мире нейросетей для генерации изображений по текстовому запросу – Stable Diffusion – запустила новую бесплатную нейросеть для создания красивых картинок по простому наброску. Она называется Stable Doodle.

Как сообщает TechCrunch, сервис использует самую последнюю модель Stable Diffusion XL для анализа контуров эскиза и создания его «визуально приятного» художественного изображения.

Интерфейс сервиса максимально простой и адаптирован под компьютерные и мобильные браузеры. Рисовать можно с помощью пальца, мышки, тачпада или графического планшета.

Попробовать Stable Doodle может любой желающий по ссылке. Чтобы гарантировать точное понимание изображения нейросетью, нужно добавить несколько уточняющих слов (на английском) и при желании выбрать один из доступных стилей. Среди вариантов – и фотореализм, пиксель-арт, оригами и десяток других опций.

В текущей версии нейросеть не всегда справляется со сложными запросами и набросками. Если возможно, рекомендуется упростить хотя бы одну из частей работы, оставив детали на откуп нейросети.

Генеративные нейросети: что это и как они работают

За последние пару лет генеративные картины прошли путь от причудливых абстракций до качественных изображений, которые побеждают в конкурсе искусств. Так, сегодня для достижения фото реалистичности не обязательно уметь рисовать – достаточно просто правильно сформулировать текстовый запрос или подобрать уже существующие картинки.

Midjourney – на сегодня, пожалуй, наиболее «продвинутая» и самая популярная нейросеть для создания изображений. В конце марта нейросеть обновилась до пятой версии: теперь картинки не отличить от реальных фото. Разработчики повысили детализацию, скорость работы и уровень проработки лиц. Кроме того, ИИ начал лучше «понимать» запросы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».