Как охладить автомобиль в жару за несколько секунд 3 15.07.2023, 20:05

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Странный, но эффективный способ.

Жара для водителя — настоящий кошмар. Ведь когда температура на улице выше 30 градусов, в машине, припаркованной на солнце, через 30 минут будет больше 45. Есть хитрость, как охладить ваше авто за считанные секунды, пишет telegraf.news.

Для того, чтобы избавится от жара в салоне, простое открывание окна стоящей машины мало помогает — воздухообмен тогда очень медленный. Эффекта от кондиционера тоже придется ждать (к тому же в некоторых автомобилях его просто нет).

Все, что вам нужно сделать, это:

полностью открыть окно с одной передней стороны авто;

обойти машину, и начать интенсивно открывать и закрывать дверь с другой стороны.

Дело в том, что так вы «выталкиваете» горячий воздух из машины. Со стороны это может выглядеть немного странно, но как уверяют те, кто им пользуется — этот метод очень эффективный.

Напомним, что высокая температура в салоне автомобиля может быть опасна для здоровья и жизни. Это снижает концентрацию внимания и ухудшает самочувствие водителя, что повышает риск аварии. Когда температура на улице 30 градусов тепла, в припаркованной машине через 30 минут уже 45 градусов тепла, а через час — еще на 10 градусов больше.

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